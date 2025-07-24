Bozkuş\'tan Gazetecilere Kutlama

Diyarbakırlı kanaat önderi ve iş adamı Mehmet Bozkuş, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Kanaat önderi ve iş adamı Mehmet Bozkuş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Bozkuş, "Bizlerin doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşmasını sağlamak adına vazgeçilmez bir köprü görevini üstlenmektedirler. Gazetecilik sadece bilgi aktarma değil, aynı zamanda kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve toplumsal sorumluluğunun gelişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Basın bizlerin gözü, kulağı ve dilidir. Zor şartlar altında mesai gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR