Boztepe Seyir Terası'nın adı 'Boztepe Volkan Konak Seyir Terası' olarak değiştirildi

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak'ın isminin ilçede yaşatılmasına yönelik talebi doğrultusunda 'Boztepe Seyir Terası'nın ismi, 'Boztepe Volkan Konak Seyir Terası' olarak değiştiriliyor. Karar, Ortahisar Belediye Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Belediye Başkanvekili Celal Akaç yönetiminde gerçekleştirildi. Akaç, toplantının başında elim bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Ortahisar Belediyesi personeli nikah memuru Hacı Osman Yıldırım'ı rahmetle andı, ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bir önceki meclis toplantısında, Volkan Konak'ın isminin Gazipaşa Mahallesi Kasımoğlu Sokak'a verilmesini içeren ve Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu'na havale edilen maddeyle ilgili konuşan Akaç, "Kasımoğlu Sokak'la ilgili yapılan değerlendirme sonrasında, aile bireyleri ile de irtibat kurduk ve ikinci bir adım atma ihtiyacımız doğdu. Ardından aklımıza seyir terasımız geldi ve kenti tepeden gören bu noktaya, şehrimize sürekli özlem duyan sanatçımızın adını vermeyi düşündük" dedi.

Akaç, daha sonra Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu'ndan gelen bu yöndeki teklifi, Meclis'in onayına sundu. Yapılan oylamada, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nun isminin, 'Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu' olarak değiştirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi. Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu ise "Kıymetli sanatçımız, Trabzon ismiyle özdeşleşmiş, Trabzon'a, Maçka'ya çok değer katmış bir kişilik. Onun ismine ve sanatına yaraşır bir kültür merkezi yapıp buraya da Volkan Konak adını vermeyi düşünüyoruz. Bunu da kamuoyuna duyurmak istiyorum" diye konuştu.

Toplantıda, 1 No'lu Bostancı, Konaklar ve Yalıncak mahallelerinde yeni açılan sokakların isimlendirilmesine ilişkin gündem maddesi ve Akyazı mahallesinde yeni açılan bir sokağa, Trabzonlu sinema sanatçısı Tanju Gürsu'nun adının verilmesi konusundaki gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.