Bozüyük Belediye Başkanı İftar Çadırında Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı İftar Çadırında Hemşehrileriyle Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı İftar Çadırında Hemşehrileriyle Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ramazan ayının ilk iftarını Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında hemşehrileriyle birlikte yaptı. İftar çadırı ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.

12.03.2024 00:24  Güncelleme: 00:29
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ramazan ayının ilk iftarını Bozüyük Belediyesi tarafından Kasımpaşa Camii yanında kurulan iftar çadırında yaparak ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hemşehrileri ile birlikte yaşadı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yolcu, yolda kalan, işi gereği çarşıda olanlara hizmet verecek olan iftar çadırında ilk oruçlar dualar eşliğinde açıldı. İftar öncesinde çadıra gelen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu hemşehrilerini selamlayarak 'hoş geldiniz' dedi ve mübarek ramazan ayını hayırlı, bereketli ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu. Hemşehrilerine yemek ikramında da bulunan Başkan Bakkalcıoğlu herkese hayırlı iftarlar diledi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açılırken Başkan Bakkalcıoğlu yemeğini hemşehrileri ile birlikte sıcak ve samimi bir ortamda yedi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Bakkalcıoğlu iftar yemeğinin ardından gençlerle sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturacak olan Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan ayı boyunca Kasımpaşa Camii yanında hizmet verecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı İftar Çadırında Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

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