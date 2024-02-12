Bozüyük Belediye Başkanı İş İnsanlarını Ağırladı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehirli iş insanı İsmail Ilgaz ile BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burak Demir ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu ilk olarak makamında ziyaret eden Eskişehir'in tanınmış iş insanlarından Ilgaz İnşaat'ın sahibi İsmail Ilgaz, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu iş insanı Ilgaz'a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bakkalcıoğlu ardından BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burak Demir ve kooperatifin yönetim kurulu üyeleri ile buluştu. Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu.