Bozüyük Belediye Başkanı İş İnsanlarını Ağırladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı İş İnsanlarını Ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı İş İnsanlarını Ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehirli iş insanı İsmail Ilgaz ile BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burak Demir ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. İş insanlarıyla yapılan görüşmelerde fikir alışverişi yapıldı.

12.02.2024 20:33  Güncelleme: 20:36
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehirli iş insanı İsmail Ilgaz ile BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burak Demir ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu ilk olarak makamında ziyaret eden Eskişehir'in tanınmış iş insanlarından Ilgaz İnşaat'ın sahibi İsmail Ilgaz, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu iş insanı Ilgaz'a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bakkalcıoğlu ardından BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burak Demir ve kooperatifin yönetim kurulu üyeleri ile buluştu. Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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