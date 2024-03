Bozüyük Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşlere ve dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Oğuz Yavuz, dernek yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretinde, 5 yıllık görev süresi boyunca Bozüyük'te gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi vedi.

Daha sonra yaptırılmayan Bozpark projesini ayrıntılarıyla anlatan Başkan Bakkalcıoğlu, Boztram ve Yeşilkent üst geçit bağlantı köprüsünü hayata geçirdiklerini belirterek, TCDD üst geçit, Yeni Küçük Sanayi Merkezi ve Ticaret Merkezi Projesi, Güneş Enerjisi Projesi, ihtiyaç olan mahallelere kreş yapılması gibi önemli projeleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Bakalcıoğlu, ziyaretinin sonunda, "Bu akşam bizleri samimiyetle ve güler yüzleriyle ağırlayan Kafkas kökenli hemşehrilerimle birlikte olmaktan onur ve mutluluk duydum. Misafirperverlikleri nedeni ile Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Oğuz Yavuz'a, yönetim kurulu üyelerine ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kapalı Pazar otoparkından yürüyerek Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret eden ve oradan kapalı Pazar otoparkına geri gelen Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, araç konvoyu oluşturarak halkı selamladı.

Bakkalcıoğlu, araç konvoyu ile ilgili olarak, "Her akşam hem sayımızın hem de coşkumuzun arttığı yürüyüşlerimize devam ederek hemşehrilerimiz ile selamlaştık, kucaklaştık. Her zaman birlik ve dayanışma içinde olduğumuz değerli hemşehrilerime göstermiş oldukları yoğun ilgi, sevgi ve coşkulu katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Her şey güzel insanlarımız için..." diye konuştu.