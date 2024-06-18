Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, yerel seçimlerin ardından ilk kez ziyaret ettiği Başkan Subaşı'na tebrik ve başarı dileklerini iletti. Belediye faaliyetleri ve projeler hakkında yapılan sohbetin ardından Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Subaşı'na misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK