Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Mahalle Yürüyüşlerine Devam Ediyor

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde yaptığı yürüyüşlere 4 Eylül Mahallesi ile devam etti. Başkan Bakkalcıoğlu, AKUT Operasyon binasını da ziyaret ederek, AKUT gönüllüleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede AKUT gönüllüleri ile bir süre görüşerek sohbet eden ve fikir alışverişinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Bozüyük Belediyesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi önündeki buluşma noktasına gelerek coşkulu kalabalıkla buluştu.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de katılımlarıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Bakkalcıoğlu hemşehrilerini selamlarken, mahalle sakinleri de Bakkalcıoğlu'nu evlerinin camlarından, balkonlarından büyük coşkuyla selamladı.