Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tekrar göreve seçildi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi, "5 yıl görev yaptıktan sonra tekrar göreve seçilmek benim için onurdur, şereftir. Bozüyük'e hizmet için önümü açtınız" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Bozüyük Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ekicioğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Başkan Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:
"TEKRAR GÖREVE SEÇİLMEK BENİM İÇİN ONURDUR"
"Öncelikle siz sevgili hemşehrilerime bana verdikleri büyük destek için çok teşekkür ediyorum. İnşallah söz verdiklerimizin hepsini yarından itibaren hiç vakit kaybetmeden yola çıkarak başlangıcını yapacağız. Bu süreç içerisinde benim hem Belediye Başkanı hem aday olarak diğer aday arkadaşlarla ilgili ağzımdan kötü söz çıkmadı, kötü söz söylemedim. Bu benim ahlak görüşüm. Ama ben bunu yaparken başka aday arkadaşlarım söyledikleri kendi ayıplarıdır. Bakın mesela en basitinden 'Bakkalcıoğlu kibirlidir, belediyenin önünden insan bile geçemez, kabul etmez' gibi laflar söylemişler. Bakın ben kibirli, yalnız bir insan olsam sizin gibi böyle büyük bir kalabalık burada olmazdı. 5 yıl görev yaptıktan sonra tekrar göreve seçilmek benim için onurdur, şereftir ve Bozüyük'e hizmet için önümü açtınız. Tüm Bozüyük'e çok teşekkür ediyorum. Ailemin hepsi burada, benim için en kıymetli şey ailem, ama bir de sizlersiniz. Çünkü siz de benim ailemsiniz, benim bu küçük ailemle birlikte Bozüyük'ün tamamı benim ailem artık.
"BOZÜYÜK'ÜN KUZEYİYLE GÜNEYİNİ BİZ BİRLEŞTİRECEĞİZ"
Sevgili hemşehrilerim, benim projelerimin içinden en büyüğü tramvay projesiydi. Şimdi insanlarımız her gün o tramvaylara biniyor. ve o tramvaylarla ucuz bir şekilde şehir içinde toplu taşımacılık yapıyoruz. Şimdi biraz önce şarkımız vardı Atatürk'ümüze, 'Sarı saçlı mavi gözlüm' diye işte o tramvaylardan sarı renkli olanın adı Selanik, sarışın liderimizin doğduğu kent olduğu için Selanik. Mavi olan onun gözlerinin rengini taşıyor, ülkemizi kurtarıp bize emanet eden büyük Atatürk'ün gözlerinin rengini taşıyan mavi renkli 'kurtuluş tramvayı'mız var. Tüm bunları bu düşünce içerisinde Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir insan olarak Atatürk milliyetçisi olarak ve Bozüyük'e vereceğimiz büyük hizmet karşılığı tramvayımıza karşı bu isimleri koyduk, 5 tane tramvayımız hepsi her gün çalışıyor. İnşallah Bozüyüklüler çok istiyor Yeşilkent'e bir yol yaptık, oradan hastaneye kadar biz götüreceğiz tramvayı. Daha yapacaklarımızın çoğunu yapamadık, bu yaptıklarımızı başkaları hayal bile edemez. Tramvayı hayal edemiyorlardı, ne dediler? Önce 'Bu tramvaylar oyuncak tramvay' dediler, sonra dediler ki 'Bu tramvaylar ikinci el, bir belediyeden alınmış' dediler. Yalan söylediler, tramvaylar gelmeye başladı, çalışmaya başladı trafik felç olur dediler. Ne trafik felç oldu, ne de tramvaylar oyuncak. Her gün dolu dolu çalışıyor tramvaylarımız. Şimdi bu dönemde bir park yapacağız arkadaşlar, üç tane temel projem var; birincisi büyük bir park yapmak, Eskişehir Kentpark gibi Sazova gibi 322 bin dönüm alanda sizlerin kadınlarımızın çocuklarımızın oralara gitme ihtiyacını hissetmeyeceği büyük bir park yapacağız. Bu demiryolu kentimizi ikiye bölüyor, trafiğimiz sıkışıyor, ulaşım zorluğu çekiyoruz. Oraya üst geçidi Devlet Demiryolları'nın yapması gerekiyordu, geçtiğimiz dönemde son noktaya gelince 'Yapmıyoruz' dediler, 'Belediyeler kendi yapsın' dediler. Zaman kalmamıştı, şimdi göreve geldiğimiz yarından itibaren o köprüyü yapım çalışmalarına başlayacağız. Bozüyük'ün kuzeyi ile güneyini belediye olarak biz birleştireceğiz arkadaşlar."
Konuşmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyerek hemşehrilerini selamladı, destekleri için teşekkür etti. Bakkalcıoğlu, 100. Yıl Çarşı Meydanı'nda da vatandaşlara hitap ederek kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
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