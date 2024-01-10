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Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2024 Sezonunu 'Hayat Gazinosu' ile Açıyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2024 Sezonunu 'Hayat Gazinosu' ile Açıyor

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, yeni sezonunu 'Hayat Gazinosu' adlı tek perdelik müzikli oyunla açıyor. Oyunun prömiyeri yarın Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bozüyük Belediye Tiyatrosu, kendi oyuncularından oluşan kadrosuyla seyircileri 80'li yılların Türkiye gazinolarına davet ediyor. Yönetmenliğini İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu'nun üstlendiği oyunda ünlü şarkılar da Bozüyük Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından seslendirilecek. Bu sezon toplamda 3 yeni oyunla sanatseverlerle buluşacak olan tiyatro, Bozüyüklü izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2024 Sezonunu \'Hayat Gazinosu\' ile Açıyor
10.01.2024 - 00:37,
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Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2024 sezonu perdelerini "Hayat Gazinosu" adlı tek perdelik müzikli oyun ile açıyor. Oyunun prömiyeri, yarın Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan ve kurulduğu ilk günden bu güne kadar tüm oyunlarını kapalı gişe oynayan Bozüyük Belediye Tiyatrosu, ilçedeki tiyatroseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Kendi içinden yetişen tamamı Bozüyüklü oyunculardan oluşan kadro ile yepyeni bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıkan ekip, seyircisini 80'li yılların Türkiye gazinolarına davet ediyor.

Dönemin en ünlü şarkılarının da bizzat Bozüyük Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından seslendirildiği oyunun yönetmenliğini İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu yapıyor. Burçin Laçin Altay, Hakan Koşar, Melike Kurt, Özgür Yamacı ve Yeşim Onan'ın birlikte yazdığı, müzik düzenlemesini Murat Küçük'ün yaptığı oyunda Ahmet Üstün, Beratiye Arslan Altıntaş, Esin Sütçü Söğütlü, Gizem Satan, Hakan Koşar, Halil Akcan, Mehtap Sertkaya,  Sergen Satan ve Zülal Acet Güllübudak oynuyor.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, bu sezon 3 yeni oyunla Bozüyüklü sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2024 Sezonunu 'Hayat Gazinosu' ile Açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2024 Sezonunu 'Hayat Gazinosu' ile Açıyor - Son Dakika
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