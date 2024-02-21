Bozüyük Belediyesi 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nde 2 Bağımsız Bölümü Kiraya Verdi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nde 2 Bağımsız Bölümü Kiraya Verdi

Bozüyük Belediyesi 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan Projesi\'nde 2 Bağımsız Bölümü Kiraya Verdi

Bozüyük Belediyesi, 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan projesinde yer alan 2 adet bağımsız bölümün kiralama ihalesini gerçekleştirdi. İhale sonucunda iş yerleri 10 yıl süreyle kiraya verildi.

21.02.2024 17:20  Güncelleme: 17:25
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Bozüyük Belediyesi "100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan" projesinde yer alan 2 adet bağımsız bölümün kiralama ihalesi yapılarak, 10 yıl süreyle kiraya verdi.

İş yerlerinin kiralama ihalesi Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapıldı. 10 yıl süreyle 'Açık Teklif Usulü' ile yapılan ihalede 2 adet bağımsız bölümün kiraya verildi. İhalenin tamamlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık ihalenin iş yerlerini kiralayan esnafa hayırlı olması temennisinde bulunarak bereketli kazanç diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nde 2 Bağımsız Bölümü Kiraya Verdi - Son Dakika
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