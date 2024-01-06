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Bozüyük Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kanalizasyon hattı yapımı ve arıza giderme çalışmalarıyla ilçenin sağlam bir altyapıya kavuşması hedefleniyor. Çarşı Mahalle'de 200 metrelik kanalizasyon hattı döşenirken, ekipler çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
06.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:44
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Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekipler tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken abone bağlantıları yapılıyor, su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında Çarşı Mahalle'de 200'lük borularla 200 metrelik kanalizasyon hattı döşendi. Ekipler alt yapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşların etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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