Bozüyük Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekipler tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken; abone bağlantıları yapılıyor, su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor. Çalışmalar çerçevesinde Kasımpaşa Mahallesi Üst Demiryolu Sokak'ta büz çökmesi nedeniyle kanalizasyon hattının 25 metrelik bölümü yenileniyor. - BİLECİK