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Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun "Macbeth Abla" adlı oyunu, 2 Şubat 2024 Cuma günü (yarın) saat 20.00'de Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2019 yılından bugüne kadar tüm oyunlarını kapalı gişe oynarken, Bozüyüklü tiyatroseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya da devam ediyor. Bir insanlık dramını karamizahi bir dille aktaran "Macbeth Abla" isimli oyun Metristepe Kültür Merkezi'nde 2, 7 ve 9 Şubat'ta olmak üzere üç kez sahnelenecek. Elçin E. Karaahmet, Ayşegül Seda Demir, Erhan Erginsu ve Özgür Yamacı'nın yazdığı, dans ve hareket tasarımı İlknur Durmaz'ın yaptığı oyunu Kıvanç Pehlivanoğlu yönetiyor.

Sanatseverler oyunun ücretsiz biletlerini oyun gününe kadar Metristepe Kültür Merkezi'nden temin edebilecek.