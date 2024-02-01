 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun 'Macbeth Abla' adlı oyunu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun 'Macbeth Abla' adlı oyunu

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu\'nun \'Macbeth Abla\' adlı oyunu

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun 'Macbeth Abla' adlı oyunu, 2 Şubat 2024 Cuma günü (yarın) saat 20.00'de Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2019 yılından bugüne kadar tüm oyunlarını kapalı gişe oynarken, Bozüyüklü tiyatroseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya da devam ediyor. Bir insanlık dramını karamizahi bir dille aktaran 'Macbeth Abla' isimli oyun Metristepe Kültür Merkezi'nde 2, 7 ve 9 Şubat'ta olmak üzere üç kez sahnelenecek. Elçin E. Karaahmet, Ayşegül Seda Demir, Erhan Erginsu ve Özgür Yamacı'nın yazdığı, dans ve hareket tasarımı İlknur Durmaz'ın yaptığı oyunu Kıvanç Pehlivanoğlu yönetiyor. Sanatseverler oyunun ücretsiz biletlerini oyun gününe kadar Metristepe Kültür Merkezi'nden temin edebilecek.

01.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun "Macbeth Abla" adlı oyunu, 2 Şubat 2024 Cuma günü (yarın) saat 20.00'de Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2019 yılından bugüne kadar tüm oyunlarını kapalı gişe oynarken, Bozüyüklü tiyatroseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya da devam ediyor. Bir insanlık dramını karamizahi bir dille aktaran "Macbeth Abla" isimli oyun Metristepe Kültür Merkezi'nde 2, 7 ve 9 Şubat'ta olmak üzere üç kez sahnelenecek. Elçin E. Karaahmet, Ayşegül Seda Demir, Erhan Erginsu ve Özgür Yamacı'nın yazdığı, dans ve hareket tasarımı İlknur Durmaz'ın yaptığı oyunu Kıvanç Pehlivanoğlu yönetiyor.

Sanatseverler oyunun ücretsiz biletlerini oyun gününe kadar Metristepe Kültür Merkezi'nden temin edebilecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İnşaat sektöründe ara eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman yok
    17:36 İnşaat sektöründe ara eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman yok

    İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

  • AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek
    17:34 AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek

    AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.

  • MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı
    17:27 MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ankara'da olsam bile Can Atalay kararını Bozdağ okuyacaktı
    17:07 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ankara'da olsam bile Can Atalay kararını Bozdağ okuyacaktı

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.

  • Ramazan Hoca'nın ablası gazetecilere sinirlendi: Sizin yüzünüzden öldürüldü
    16:57 Ramazan Hoca'nın ablası gazetecilere sinirlendi: Sizin yüzünüzden öldürüldü

    Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.

  • Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı
    16:51 Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı

    Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.

  • Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu
    16:47 Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu

    Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.

  • Gebze'de fabrikayı basan şahıs işçileri rehin aldı
    16:15 Gebze'de fabrikayı basan şahıs işçileri rehin aldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bozüyük Belediyesi, Gençlik, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun 'Macbeth Abla' adlı oyunu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun 'Macbeth Abla' adlı oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement