Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı 1. Lig\'e çıkmayı garantiledi

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. Lig'i garantiledi. Final grubundaki ikinci maçını Aksaray 1989 Spor ile oynayan Bozüyük ekibi, maçı 3-1 kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda Aksaray 1989 Spor ile karşı karşıya geldiği maçı 3-1 kazanarak, 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyüklü voleybolseverler heyecanla izledi. Taraftar, Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz otobüsleri ile maça gelerek yaptıkları tezahüratlarla "Bizim Kızlar"ı maç boyunca destekledi.

Maçın sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu, tezahürat eşliğinde sahaya inerek takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Bozüyük ekibi, Eskişehir B grubundaki final müsabakalarının üçüncü ve son maçını, bugün Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda saat 17.30'da Kapaklı Site Voleybol Takımı ile yapacak. Voleybolseverler final maçını, TVF Voleybol TV Youtube kanalından canlı olarak izleyebilecek.