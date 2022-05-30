Bozüyük Belediyesi'nden haşere mücadelesi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi'nden haşere mücadelesi

30.05.2022 15:20
Bozüyük Belediyesi'nden haşere mücadelesi

Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde özellikle sivrisinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, çalışmalar ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde de devam ediyor. Bozüyüklülerin haşere ve sineklerden uzak, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla, otomatik makinelerle ve düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi'nden haşere mücadelesi
Bozüyük Belediyesi'nden haşere mücadelesi
Bozüyük Belediyesi'nden haşere mücadelesi

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Kaynak: İHA

Bozüyük Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi'nden haşere mücadelesi - Son Dakika


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