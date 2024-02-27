Bozüyük Belediyesi Rögar Kapaklarında Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Rögar Kapaklarında Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Rögar Kapaklarında Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi, ilçe merkezindeki rögar kapaklarında haşereyle mücadele amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığına yönelik yapılan çalışmalarda çevreye zarar vermeyen ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

27.02.2024 14:36  Güncelleme: 14:41
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Bozüyük Belediyesi, haşereyle mücadele amacıyla ilçe merkezindeki rögar kapaklarında başlattığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, haşerelerin oluşmasını önceden engelleyebilmek amacıyla rögar kapaklarının ilaçlamasını da düzenli olarak sürdürüyor.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Rögar Kapaklarında Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Rögar Kapaklarında Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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