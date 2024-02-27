Bozüyük Belediyesi Rögar Kapaklarında Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi, haşereyle mücadele amacıyla ilçe merkezindeki rögar kapaklarında başlattığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, haşerelerin oluşmasını önceden engelleyebilmek amacıyla rögar kapaklarının ilaçlamasını da düzenli olarak sürdürüyor.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.