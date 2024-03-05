Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi

Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon olarak çıkma başarısı gösterdi. Takım, şampiyonluk kupasını Bozüyük Belediye Başkanı'na getirerek teşekkür etti.

05.03.2024 11:46  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde Bozüyük'ü başarıyla temsil eden, 1. lige şampiyon olarak çıkan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasını Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'ini bu yıl şampiyon olarak tamamlayan ve 1. lige yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın antrenörü, voleybolcular ve teknik ekip Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını Başkan Bakkalcıoğlu'na getirerek takıma ve kulübe desteklerinden dolayı teşekkür eden sporcular ve kulüp yöneticileri 1. lige yükselmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek "Desteklerinizden dolayı size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Başkan Bakkalcıoğlu'da takımın şampiyon olarak 1. Lige çıkması ile ilgili olarak "Bizim için büyük bir mutluluk. Ortada takdir edilmesi gereken güzel bir başarı var. 1. Ligde Bozüyük'ü temsil edecek olmanız Bozüyük'ümüz için gurur verici. Bizlere bu gururu yaşatan "Bizim Kızlar"ımızı ve teknik heyeti bir kez daha tebrik ediyorum. Biz Bozüyük Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük Belediyesi, Voleybol, Bozüyük, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement