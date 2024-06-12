Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırın ve Unlu Mamul İşletmelerini Denetledi

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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul işletmelerini denetledi. İşletmelerde gıda ve hijyen denetimlerinin yanı sıra pişmiş ekmeklerde gramaj kontrolü yapıldı.

Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzlukların önüne geçmek için ilçe genelinde sık sık denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak fırın ve unlu mamul üretim ve satışı gerçekleştiren işletmeleri denetledi. Vatandaşların unlu mamulleri gönül rahatlığıyla tüketebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde fiyat, gramaj ve hijyen denetimleri yapıldı. Denetimlerde ayrıca genel temizlik, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve kişisel temizlik kuralları denetlenirken pişmiş ekmeklerde gramaj kontrolü de yapıldı. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini belirterek denetimlerin devam edeceğini bildirdiler. - BİLECİK