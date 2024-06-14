Bozüyük İlçe Kaymakamı Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını inceledi

Yerel

Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde pazarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Hayvan sahipleri pazarda kendilerine ayrılan bölümlerdeki yerlerini alırken, kurbanlıklarını almak isteyen vatandaşlar da pazarı doldurdu. İlçe halkının sağlıklı kurbana erişimi ve huzur içinde alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla ilgili kurumların çalışmaları devam ederken Kaymakam Adem Öztürk, hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk'e, incelemeleri sırasında Belediye Başkan yardımcısı Murat Arık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve görevliler eşlik etti. - BİLECİK