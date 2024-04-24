Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimleri Yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimleri Yapıldı

Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimleri Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin üye seçimleri gerçekleştirildi. Seçim sonucunda İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz ve Nurcan Özçakır en fazla oy alarak birliğin üyesi oldu. Ayrıca, muhtarlar arasında yapılan encümen seçiminde Sadettin Akkaya ve Muharrem Poyraz asil üye olarak seçildi.

24.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:27
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim öncesinde İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz, Nurcan Özçakır ve Ömer Çoban ile muhtarlardan, Sadettin Akkaya, Muharrem Poyraz, Hayati Huylu, İsmail Hakkı Sedef ve Zekai Özkan adaylığını açıkladı. Kapalı oylama usulü yapılan ve adeta kıran kıran geçen seçimlerin ardından İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz 32, Nurcan Özçakır 32 ve Ömer Çoban 9 oy aldı. Bu sonuçlarla en fazla oyu alan İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz ve Nurcan Özçakır Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi oldular.

Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya 27, Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz'da 22 oy alarak birlik encümeninin asil muhtar üyeliğine seçildi. Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu ise, birlik encümeninin yedek muhtar üyeliğine seçildi.

Toplantı, üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimleri Yapıldı - Son Dakika

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