Bozüyük'te bayram temizliği - Son Dakika
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Bozüyük'te bayram temizliği

04.07.2022 17:46
Bozüyük'te bayram temizliği

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmaları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hız kazandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmaları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hız kazandı.

Bayram hazırlıkları çerçevesinde vatandaşların demiryolu üzerinden güvenli ulaşımını sağlayan demiryolu üst geçidi deterjan ve tazyikli su ile yıkanarak temizlendi. Ardından kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken camlar da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Bozüyük'te vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak periyodik aralıklarla yapılan temizlik çalışmaları cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da dahil olmak üzere kesintisiz olarak devam ediyor. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bozüyük Belediyesi, Kurban Bayramı, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te bayram temizliği - Son Dakika

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