Bozüyük'te Cadde ve Sokaklar Aydınlatıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te Cadde ve Sokaklar Aydınlatıldı

Bozüyük\'te Cadde ve Sokaklar Aydınlatıldı

Bozüyük Belediyesi'nin çalışmalarıyla, Bozüyük'te gece karanlığında tedirginlik yaratan cadde ve sokaklar aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yetersiz olan aydınlatmalar yenilendi ve sokaklar daha aydınlık hale getirildi.

23.08.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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Bozüyük'te vatandaşları gece karanlığında tedirgin eden, aydınlatmaları yetersiz olan cadde ve sokaklar Bozüyük Belediyesi'nin çalışmaları ile aydınlatıldı.

Yediler Mahallesi'nde bulunan 588 Sokak ve iki mezarlık arasındaki 400 Sokak'taki gece aydınlatmalarının yetersiz olduğu bölümleri Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından tespit edildi ve OEDAŞ ekiplerine yer gösterilerek talep olarak iletildi. Ardından Bozüyük Belediyesi'nin öncülüğünde OEDAŞ tarafından sokaklara yeni aydınlatmalar yapıldı. Ayrıca 598 Sokak'ta montajı yapılan projektörlerle sokak daha aydınlık bir hale getirilirken Osmangazi Parkı ve kanal çevresindeki karanlık bölgeler de Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla aydınlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri sokakların aydınlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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