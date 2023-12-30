Bozüyük\'te Din Görevlileri ve Gençler Buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde din görevlileriyle gençlerin buluşması devam ediyor.

Her din görevlisine 10 genç emanet projesi kapsamında, din görevlileri ilçe gençleri ile Diyanet Gençlik Merkezinde buluşma gerçekleştirildi. Bu hafta ki buluşmada Müftülük Vaizi Kasım Karali tarafından "Kadere İman" konulu sunum yapıldı. Buluşmaya Müftülük Vaizi İsmail Özkan, Manevi Danışman Ali Özgür Altınay, Ormangüzle Köyü Cami İmam Hatibi Mehmet Salih Ataç, Muratdere Köyü Yörük Cami İmam Hatibi Kadir Oğuz, Osmaniye Köyü Cami İmam Hatibi Gökhan Eker ve Gençleri, Soğukpınar Kur'an Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Müdürü Yusuf Akkuş katıldı. Buluşmada gençlere ikramda bulunuldu. - BİLECİK