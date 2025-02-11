Bozüyük\'te Diş Muayenesi Taraması

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Birimi danışanlarının diş muayenesi taraması yapıldı
Bozüyük Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları, Şubat ayında Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde rutin diş muayenesinden geçti. Muayeneler, bizzat Başhekim Dr. Caner Cerrah tarafından gerçekleştirildi ve danışanların ağız ve diş sağlığı durumu değerlendirilerek gerekli yönlendirmeler yapıldı. - BİLECİK
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