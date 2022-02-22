Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu binasında kurulan Bozüyük 'E-Sınav Merkezi' hizmete açıldı.

Sınav merkezi hakkında açılış öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Kaymakam Adem Öztürk'e bilgi verdi. Kaymakam Adem Öztürk, emeği geçen tüm Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür ederek ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünce organize edilen sınav programına göre e-sınav merkezinden randevu alan vatandaşların Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları ve Mesleki Eğitim Kalfalık-Ustalık Adayları Teorik Sınavları, Bozüyük E-Sınav Merkezinde e-sınav olarak uygulandı. - BİLECİK