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Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı - Son Dakika

Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı

22.02.2022 12:29
Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu binasında kurulan Bozüyük 'E-Sınav Merkezi' hizmete açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu binasında kurulan Bozüyük 'E-Sınav Merkezi' hizmete açıldı.

Sınav merkezi hakkında açılış öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Kaymakam Adem Öztürk'e bilgi verdi. Kaymakam Adem Öztürk, emeği geçen tüm Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür ederek ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünce organize edilen sınav programına göre e-sınav merkezinden randevu alan vatandaşların Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları ve Mesleki Eğitim Kalfalık-Ustalık Adayları Teorik Sınavları, Bozüyük E-Sınav Merkezinde e-sınav olarak uygulandı. - BİLECİK

Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı
Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı
Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı

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Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı İslahiye'deki 39 çocuğa eğitici oyun seti İslahiye'deki 39 çocuğa eğitici oyun seti Geçici personel için protokol yapıldı Geçici personel için protokol yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te 'E-Sınav Merkezi' açıldı - Son Dakika
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