Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatına zam yapıldı. Gelen zammın ardından 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 12,5 TL'ye çıkarıldı.
Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatına zam yapıldı. Maliyetlerin artmasının gerekçe olarak gösterildiği zam sonrasında daha önce 10 TL'ye satılan 200 gram somun ekmeğine 2,5 TL zam yapılarak, fiyatı 12,5TL'ye yükseltildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bozüyük'te Ekmek Fiyatına Zam - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?