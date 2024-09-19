Bozüyük\'te Gaziler Günü anma programı düzenlendi

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19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazilik" ünvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 103. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlarken şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz "Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış, mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası cesaret ve kahramanlığının kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı ve Mareşal rütbesi verildiği gününde yıl dönümüdür." dedi.

Ardından konuşan Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, "19 Eylül, İstiklal Savaşı Gazilerimizin, Kore Gazilerimizin, Kıbrıs Gazilerimizin, asker, polis tüm malül gazilerimizin, 15 Temmuz Gazilerimizin şeref günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcilerisiniz. Kahraman Gaziler; Gaziler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Programda öğrenciler tarafından şehit ve gaziler için şiirler okundu, folklor gösterisi sunuldu. Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri ödülleri tarafından verildi. Tören, tüm katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma programının ardından ise Bozüyük Belediyesi tarafından Manişar Sultan Abdülhamid Han Parkı Sosyal Tesisleri'nde şehit yakını, gazi ve gazi ailelerine yemek ikramında bulunuldu.

Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Sezai İnci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve gazi yakınları, şehit aileleri, öğrenciler ve Bozüyüklüler katıldı. - BİLECİK