Bozüyük'te Gazze İçin İftar Programı
Bozüyük'te Gazze İçin İftar Programı

Bozüyük\'te Gazze İçin İftar Programı
22.02.2026 17:09
Sivil Toplum Harekatı, Gazze yararına iftar düzenledi; birlik ve dayanışma vurgulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sivil Toplum Harekatı Dayanışma Platformu tarafından Gazze yararına iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, mazlum ve mağdur coğrafyalar için yapılan her türlü dayanışmanın büyük anlam taşıdığını ifade etti. Programda yapılan dualarda Gazze'de yaşanan sıkıntıların sona ermesi temennisinde bulunuldu.

Sivil Toplum Harekatı Dayanışma Platformu Başkanı Hakan Oğuz, programa katılan ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, dayanışma ruhunun devam etmesi temennisinde bulundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, yapılan dualar ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

