Bozüyük\'te Gazze İçin İftar Programı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sivil Toplum Harekatı Dayanışma Platformu tarafından Gazze yararına iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, mazlum ve mağdur coğrafyalar için yapılan her türlü dayanışmanın büyük anlam taşıdığını ifade etti. Programda yapılan dualarda Gazze'de yaşanan sıkıntıların sona ermesi temennisinde bulunuldu.

Sivil Toplum Harekatı Dayanışma Platformu Başkanı Hakan Oğuz, programa katılan ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, dayanışma ruhunun devam etmesi temennisinde bulundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, yapılan dualar ile sona erdi. - BİLECİK