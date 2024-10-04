Bozüyük'te Gebe Okulu Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
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Bozüyük'te Gebe Okulu Mezunları Sertifikalarını Aldı

Bozüyük\'te Gebe Okulu Mezunları Sertifikalarını Aldı

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır hizmet veren Gebe Okulu, Eylül ayı mezunlarını sertifikalandırdı.

04.10.2024 11:24
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Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu Eylül ayı mezunlarını verdi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulunda 10 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimleri devam ediyor. Yılda ortalama yüz anne adayına ulaşılarak birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. Gebe okulunda doğuma hazırlık eğitimleriyle anne adaylarına bilimsel ve güncel bilgiler sunuluyor. Yapılan uygulamalarla bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Okulun amacı; Doğumla ilgili doğru ve bilinçli kararlar verilmesini sağlamak, sağlıklı, normal doğum yaptırabilmek, doğum sonrası emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmek, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemi sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Gebe Okulu Eylül ayı mezunlarına sertifikalarını vererek eğitim sürecini tamamladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te Gebe Okulu Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

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