Bozüyük\'te gençler ve çocuklar Sanatevi Sömestr Atölyeleri\'ne yoğun ilgi gösterdi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gençler ve çocuklar Sanatevi Sömestr Atölyeleri'ne yoğun ilgi gösterdi.

Sömestir tatilini dolu dolu geçirmek isteyen gençler ve çocuklar Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestr Atölyeleri'ne yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları, özel bireyler için düzenlenen 'Fener Yapım Atölyesi' ve gençler için düzenlenen 'Seramik Boyama Atölyesi' ile sona erdi. Bozüyük'te sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocuklar Sanatevi Atölyeleri'ndeki birbirinden güzel atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirme imkanı buldu. Sömestr tatili etkinlikleri kapsamında düzenlenen Seramik Atölyesi'nde gençler keyifli dakikalar geçirerek büyük bir özenle kendi seramik bardak tasarımlarını oluşturdular. Drama Atölyesi'nde becerilerinin keşfedilmesinde etkili bir yöntem olan drama ile tanışan çocuklar, Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi'nde ise, temel resim bilgisi eğitimi alarak resim yapmanın inceliklerini öğrendiler. Atölye çalışmalarının son gününde özel bireyler için düzenlenen 'Fener Yapım Atölyesi'nde öğrenciler güzel vakit geçirirken el becerilerini de geliştirdiler. Ayrıca Seramik Boyama Atölyesi'nde de gençler kendi yaptıkları seramik bardakları boyayarak kendi özgün tasarımlarını oluşturdular. Çocukları sanatsal ve kültürel eğitimlerle buluşturmaya önem veren Bozüyük Belediyesi bu sömestir tatilinde de Sanatevi Sömestir Atölyeleri ile çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladı. - BİLECİK