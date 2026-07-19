Bozüyük'te Hafızlık Belgesi Töreni

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, hafızlığını tamamlayan bir hükümlü için belge takdim programı düzenlendi.

Ceza infaz kurumunda manevi danışman Vaiz Muhammet Özduran rehberliğinde yürütülen hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan hükümlüye, Hafızlık Belgesi Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından takdim edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Dilek, hafızlık müessesesinin önemine değinerek, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük bir nimet ve sorumluluk olduğunu ifade etti. Ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik hizmetlerinin bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Dilek, hafızlığını tamamlayan hükümlüyü tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Bayri ile Bozüyük İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak katıldı. - BİLECİK