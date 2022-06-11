Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik - Son Dakika
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Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik

11.06.2022 11:43
Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarının temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülüyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarının temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülüyor.

Mahalle konaklarında nişan, mevlit, düğün gibi organizasyonlarda kullanılan çok amaçlı salonlarda rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra genel ve daha detaylı çalışmalarda camlar içeriden itina ile silinerek dışarıdan da itfaiye aracı yardımıyla yıkanarak temizleniyor. Kamuya açık alanların temizliğine özen gösteren temizlik ekipleri vatandaşlardan da bu alanların temiz tutulması konusunda daha duyarlı olmalarını istediler. - BİLECİK

Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik
Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik
Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik
Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik
Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bozüyük Belediyesi, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik - Son Dakika

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