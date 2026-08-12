Bozüyük\'te Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 78 öğrenciye polis ekipleri tarafından güvenli internet kullanımı ve 112 Acil Çağrı Merkezi eğitimi verildi.

Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük Gençlik ve Spor Merkezi'nde yaz dönemi eğitimlerine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen eğitim programında 78 öğrenciye güvenli internet kullanımı, 112 Acil İhbar Hattı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve polislik mesleği hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere özellikle internet ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve şüpheli durumlarda güvenlik güçlerinden destek almaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, eğitim kapsamında öğrencilerin polislik mesleğini daha yakından tanımaları ve acil durumlarda doğru şekilde hareket etmeleri amaçlandı.