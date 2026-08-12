Bozüyük'te Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük'te Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi

Bozüyük\'te Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük'te 78 öğrenciye polis ekipleri güvenli internet ve acil çağrı eğitimi verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 78 öğrenciye polis ekipleri tarafından güvenli internet kullanımı ve 112 Acil Çağrı Merkezi eğitimi verildi.

Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük Gençlik ve Spor Merkezi'nde yaz dönemi eğitimlerine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen eğitim programında 78 öğrenciye güvenli internet kullanımı, 112 Acil İhbar Hattı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve polislik mesleği hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere özellikle internet ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve şüpheli durumlarda güvenlik güçlerinden destek almaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, eğitim kapsamında öğrencilerin polislik mesleğini daha yakından tanımaları ve acil durumlarda doğru şekilde hareket etmeleri amaçlandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

12:16
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:29:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.