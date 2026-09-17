Bozüyük'te okul çevrelerinde 775 kişiye trafik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te okul çevrelerinde 775 kişiye trafik bilgilendirmesi yapıldı

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Bozüyük\'te okul çevrelerinde 775 kişiye trafik bilgilendirmesi yapıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okul önlerinde yaya ve sürücülere yönelik trafik bilgilendirmesi gerçekleştirildi. Kaymakam Ahmet Naci Helvacı öncülüğündeki çalışmada 360 araç sürücüsü ile 415 öğrenci ve veliye trafik kuralları anlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okul önlerinde yaya ve sürücülere trafik bilgilendirmesi yapıldı.

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, okul önlerinde yayalara ve sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara trafik kurallarına ilişkin broşürler dağıtıldı. Drone ve KGYS destekli uygulamalarda; 36 personel görev aldı. 360 araç sürücüsü ile 415 öğrenci ve veli bilgilendirildi.

Çalışmayla okul çevrelerinde trafik güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması hedeflenirken, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, "Öğrencilerimizin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri için okul çevrelerinde trafik güvenliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürücülerimizden özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
GüvenlikBozüyükBilecikTrafikYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te okul çevrelerinde 775 kişiye trafik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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