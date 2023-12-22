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Bozüyük'te Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü düzenlendi

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında Bozüyük'te 'Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Bozüyük Kaymakamlığı, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Kent Konseyi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe birçok kurum ve vatandaş katıldı. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni anarak minnet ve saygılarını dile getirdi.

Bozüyük\'te Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü düzenlendi
22.12.2023 - 19:57,
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında Bozüyük'te 'Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü' yapıldı.

Bozüyük Kaymakamlığı koordinesinde Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Kent Konseyi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iş birliği ile düzenlenen yürüyüş, Saraycık Köyü çıkışında başladı. Saraycık Köyü Piknik Alanı güzergahında devam eden yürüyüş, İntikamtepe Şehitliği'nde sona erdi.

Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü'ne Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, AKUT Bozüyük Ekibi, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde Sarıkamış Şehitleri'ni anan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, "Sarıkamış şehitleri anma gününde, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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