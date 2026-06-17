Bozüyük'te Yaz Kur'an Kursları Eğitimi - Son Dakika
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Bozüyük'te Yaz Kur'an Kursları Eğitimi

Bozüyük\'te Yaz Kur\'an Kursları Eğitimi
17.06.2026 10:06
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Bozüyük'te 2026 Yaz Kur'an Kursları için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi, katılımcılar bilgilendirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları'nda görev alacak öğretici ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları doğrultusunda düzenlenen eğitim programında katılımcılara; dini bilgiler öğretim teknik ve yöntemleri, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, ilk yardım eğitimi ile mahremiyet eğitimi konularında bilgiler verildi.

Seminer kapsamında temel ilk yardım eğitimi, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli tarafından verildi. Eğitimde; acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği uygulamaları, yaralanma ve kazalarda ilk müdahale esasları ile sağlık ekipleri gelinceye kadar yapılması gerekenler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Seminer kapsamında, Yaz Kur'an Kursları'nda görev yapacak personelin bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi, kurslara katılacak öğrencilere daha nitelikli ve verimli bir eğitim ortamı sunulması hedeflendi. Eğitim programında ayrıca, yaz dönemi boyunca yürütülecek faaliyetler değerlendirilirken kursların daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Seminerin ardından gerçekleştirilen Haziran ayı personel toplantısında ise müftülük hizmetleri, güncel çalışmalar ve yaz döneminde yapılacak faaliyetler ele alınarak personel bilgilendirildi. Bozüyük Müftülüğü yetkilileri, Yaz Kur'an Kursları'nın çocukların ve gençlerin dini bilgi ve değerlerle buluşmalarında önemli bir fırsat olduğunu belirterek, kursların başarılı bir şekilde yürütülmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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