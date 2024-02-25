Brezilya\'da Binlerce Bolsonaro Destekçisi Protesto Etti

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Brezilya'da yürütülen darbe girişimi soruşturmasında adı geçen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun binlerce destekçisi sokağa indi.

Brezilya'da 2022 yılı sonunda darbe girişimi iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen ve pasaportuna el konulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun binlerce destekçisi sokağa indi. Bolsonaro destekçileri, başkent Sao Paulo'daki Paulista Bulvarı'nda toplanarak, Bolsonaro'ya destek gösterisi düzenledi. Bolsonaro, söz konusu protestoyu "hukukun üstünlüğü, özgürlük, aileler ve gelecek için barışçıl bir toplantı" olarak nitelendirdi. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Bolsonaro'ya destek sloganları attı. Bolsonaro'nun protesto sırasında konuşma yapması bekleniyor.

Bu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022'de Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı seçimi kaybetmesinin ardından seçim sonuçlarını bozmaya yönelik bir kararname taslağı düzenlemek, askeri liderlere bir darbe girişimine katılmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını hapse atmayı planlamakla suçlanmıştı. Bolsonaro'nun destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra 8 Ocak 2023'te askeri darbe çağrısında bulunarak, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'ye baskın düzenlemişti.

Protestoya 700 bin kişinin katılması beklenirken, henüz resmi bir sayı açıklanmadı. - SAO PAULO