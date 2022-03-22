BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı - Son Dakika
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BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı

22.03.2022 10:54
BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı görkemli bir törenle kutlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı görkemli bir törenle kutlandı.

Meslek Yüksekokulu tören alanında gerçekleşen kutlamalara Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Nevruzun Türk tarihindeki yeri ve önemi ile tarihsel serüveni hakkında bilgiler verdi.

Örs üzerinde demir dövmenin ardından Nevruz ateşi yakıldı. Günün anısına ağaç dikimi ile devam eden kutlama töreni davetlilere pilav ikramı ile sona erdi. - BİLECİK

BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı
BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı
BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı
BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Nevruz Bayramı, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı - Son Dakika


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