BŞEÜ'de İnsan Hakları Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BŞEÜ'de İnsan Hakları Konferansı

BŞEÜ\'de İnsan Hakları Konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde insan hakları konferansı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

18.12.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 'İnsan Hakları' konulu konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, POMEM Müdürü Suat Günbey, il protokolü, akademisyenler, POMEM öğrencileri ve çok sayıda öğrencimiz katılım sağladı.

Etkinlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ve Doç. Dr. Yavuz Cankara tarafından insan haklarına dair önemli başlıklar ele alındı. 'İnsan Hakları', 'Kavramının Tarihsel Gelişimi' ve 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi' konularında yapılan sunumlar, katılımcılara insan haklarının teorik ve pratik boyutlarına ilişkin kapsamlı bir perspektif sundu.

Yoğun katımla gerçekleşen konferansta, insan haklarının birey ve toplum için taşıdığı hayati önem vurgulanırken, uluslararası mekanizmalar ve tarihi süreçlere dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Konferansın sonunda, Vali Yardımcısı Akgün Corav ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ve Doç. Dr. Yavuz Cankara'ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Konferans, bilecik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de İnsan Hakları Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: BŞEÜ'de İnsan Hakları Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.