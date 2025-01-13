BŞEÜ'de 'Yapay Zeka ve Ekonomi' Semineri - Son Dakika
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BŞEÜ'de 'Yapay Zeka ve Ekonomi' Semineri

BŞEÜ\'de \'Yapay Zeka ve Ekonomi\' Semineri

BŞEÜ, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerini ele alan bir seminer düzenledi.

13.01.2025 10:58
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından 'Yapay Zeka ve Ekonomi' semineri düzenlendi.

BŞÜE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Müfit Akyüz'ün konuşmacı olduğu 'Yapay Zeka ve Ekonomi' konulu semineri düzenlendi. Seminerde, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkileri, iş gücü piyasasında meydana gelen değişiklikler ve yapay zekanın ekonomik büyüme ve üretkenlik üzerindeki rolü ele alındı. Seminer, öğrenciler ve akademisyenlerden yoğun ilgi gördü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, bilecik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de 'Yapay Zeka ve Ekonomi' Semineri - Son Dakika

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