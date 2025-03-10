BŞEÜ\'den YLSY Bursiyerleriyle Online Toplantı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında eğitimlerine devam eden bursiyerler ile online toplantı gerçekleştirdi.

Zoom platformu üzerinden düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve Doç. Dr. Yasin Acar katılırken, farklı ülkelerde ve çeşitli disiplinlerde doktora eğitimine devam eden bursiyerler de toplantıda yer aldı. Toplantıda, bursiyerler akademik süreçleri, doktora eğitimleri sırasında karşılaştıkları fırsatlar ve zorluklar ile uluslararası akademik ortamda edindikleri deneyimleri paylaştı. Ayrıca, YLSY programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve kariyer planlamaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bursiyerler, BŞEÜ, akademik bağlarını güçlü tutmanın önemine vurgu yaparken, gelecekte Üniversiteye sağlayabilecekleri katkılar ve iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. - BİLECİK