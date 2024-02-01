BŞEÜ Öğrencileri Sanal Portföy Yarışmasında Başarı Elde Etti

ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler

ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.