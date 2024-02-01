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BŞEÜ Öğrencileri Sanal Portföy Yarışmasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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BŞEÜ Öğrencileri Sanal Portföy Yarışmasında Başarı Elde Etti

BŞEÜ Öğrencileri Sanal Portföy Yarışmasında Başarı Elde Etti

Bilecik Şeyh Edabeli Üniversite (BŞEÜ) öğrencileri, Trade Master Finans Laboratuarı tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Sanal Portföy Yarışması'nda büyük bir başarı elde etti. Yarışmada BŞEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri İrem Yalnız ve Fatma Kalkan, Türkiye genelinde 375 grup arasından 10. sırada yer aldı.

01.02.2024 11:04  Güncelleme: 11:06
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Bilecik Şeyh Edabeli Üniversite (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Trade Master Finans Laboratuarı meyvesini vermeye başladığını söyledi.

Bir şirket tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Sanal Portfoy Yarışması 16. Trade Master Yatırım Ligi, geçtiğimiz cuma günü sona erdi. Yarışmaya BŞEÜ ön lisans ve lisans öğrencileri katıldı. Yarışmada BŞEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri İrem Yalnız ve Fatma Kalkan büyük bir başarı elde etti. Sanal ortamda gerçekleşen yarışma sonucunda öğrenciler Türkiye genelinde 375 grup arasından 10'uncu oldular. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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