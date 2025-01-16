BŞEÜ Öğrencileri Seramik Yarışmasında Zirveye Ödül Aldı - Son Dakika
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Yerel

BŞEÜ Öğrencileri Seramik Yarışmasında Zirveye Ödül Aldı

BŞEÜ Öğrencileri Seramik Yarışmasında Zirveye Ödül Aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası seramik yarışmasında önemli ödüller kazandı.

16.01.2025 11:17
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencileri bu yıl 12'ncisi düzenlenen Muammer Çakı Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

BŞEÜ, başarıyla temsil eden Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerini ve akademisyenlerini tebrik etmek üzere, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından Senato Toplantı Odasında bir kabul gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı aynı zamanda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul yarışmada önemli ödüller kazanan ve eserleri sergilenmeye değer görülen öğrencileri ve akademisyenler yürekten kutlayarak, başarılarının devamını diledi. BŞEÜ, sanat alanındaki yükselen başarısına dikkat çeken Rektör Kaplancıklı, bu tür uluslararası yarışmalarda elde edilen ödüllerin, hem üniversitenin hem de Bilecik'in adını daha geniş kitlelere duyurması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bu başarının üniversitemizin sanat ve tasarım alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, sanatta uluslararası başarı elde eden her bir öğrencimizle gurur duyuyoruz. Elde edilen bu ödüller, üniversitemizin adını daha da yükseğe taşımaktadır. Akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmaların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ Öğrencileri Seramik Yarışmasında Zirveye Ödül Aldı - Son Dakika

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