BTS Üyeleri TCDD Mülakatlarını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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Yerel

BTS Üyeleri TCDD Mülakatlarını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Yaptı

KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri, TCDD mülakatlarını protesto etmek amacıyla İstanbul'dan başlattıkları yürüyüş kapsamında Eskişehir'e ulaştı. Eskişehir Tren Garı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, mülakatlarla yükselme ve atama hakkının gasp edildiğini belirterek, kamudaki mülakatların tamamen kaldırılmasını talep etti. BTS üyeleri, mülakatların iptal edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hem fiili hem de hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

20.02.2024 22:54  Güncelleme: 22:55
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MELTEM KARAKAŞ

KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından İstanbul'dan başlatılan 'TCDD Mülakatları İptal Edilsin, Mülakatlar Kaldırılsın' yürüyüşü kapsamında Eskişehir'e ulaşan sendika üyeleri, Eskişehir Tren Garı önünde basın açıklaması yapıldı. Tren garı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, "Arkası olmayan, bir cemaat bağlantısı olmayan, bakan ya da milletvekili tanıdığı olmayan ya da bir yandaşlık ilişkisi olmayan birçok insanın mülakat eliyle yükselme ve atama hakkı gasp edilmektedir" dedi.

KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından başlatılan 'TCDD Mülakatları İptal Edilsin, Mülakatlar Kaldırılsın' yürüyüş kolu İstanbul'dan yola çıktı. Bugün 17: 30'da Eskişehir Tren Garı önüne gelen yürüyüş kolunu, BTS Eskişehir Şubesi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri karşıladı.

"KAMUDAKİ MÜLAKATLARI TAMAMEN KALDIRALIM"

Tonguç Özkan şunları söyledi:

"Adil ve şeffaf olarak bu mülakatların yapıldığını iddia etseniz de bütün toplum bu mülakatlarda torpilin işediğini hepimiz biliyoruz. Yani arkası olmayan, bir cemaat bağlantısı olmayan, bakan ya da milletvekili tanıdığı olmayan ya da bir yandaşlık ilişkisi olmayan birçok insanın mülakat eliyle yükselme ve atama hakkı gasp edilmektedir. Bizim amacımız hem toplumu bu konuda duyarlı hale getirebilmek hem de TCDD'de yaşanan son görevde yükselme sınavında yapılan mülakatlardaki bu ayrımcılığı, bu hukuksuzluğu, bu haksızlığı kamuoyunun gündemine getirmek. Meclis önünde bir kez daha bu haksızlığı gündeme getireceğiz ve TCDD yönetimini uyaracağız. Haksız, hukuksuz olan bu mülakat sistemini iptal edin. Oradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleneceğiz; kamudaki mülakatları tamamen kaldıralım. Bu yüzden tüm kurumların, tüm siyasi partilerin ve halkımızın desteğini istiyoruz. Hep birlikte bu mülakat sisteminden, bu ayrımcılığa sebep olan mülakat sisteminin kaldırılması için birlikte mücadele edelim.

"MÜLAKATLAR TÜMDEN İPTAL EDİLSİN"

Biz bu mülakatlar kaldırılıncaya kadar ve TCDD'de son mülakatlardaki haksızlık giderilinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Hem fiilen mücadele edeceğiz hem de hukuki süreç başlatacağız. Mülakatların tümden iptal edilmesi hem de mağdur olan üyelerimizin hakkının korunması için hukuksal mücadeleyi de büyüteceğiz."

BTS Üyeleri TCDD Mülakatlarını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel BTS Üyeleri TCDD Mülakatlarını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Yaptı - Son Dakika

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