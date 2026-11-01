BTSO Başkanı Matlı, Bursa'da BUSİAD ve Balkan kökenli dernekleri ağırladı - Son Dakika
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BTSO Başkanı Matlı, Bursa'da BUSİAD ve Balkan kökenli dernekleri ağırladı

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BTSO Başkanı Matlı, Bursa\'da BUSİAD ve Balkan kökenli dernekleri ağırladı
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BTSO Başkanı Özer Matlı, BUSİAD ve Balkan kökenli iş dünyası örgütlerinin temsilcileriyle Oda hizmet binasında bir araya geldi. Ziyaretlerde Bursa sanayisinin gündemi, sanayicilerin beklentileri ve Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuşuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ile Balkan kökenli dernek ve iş dünyası örgütlerinin temsilcilerini ağırladı. Görüşmelerde Bursa sanayisinin gündemi, iş dünyasının beklentileri ve Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Başkan Matlı, "Şehrimizin iş dünyası örgütleri ve derneklerimiz, Bursa'nın ihtiyaçlarını sahada en iyi bilen paydaşlarımız. Her görüşme, birlikte atabileceğimiz yeni adımlar için bir fırsat" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Ziyarette Bursa sanayisinin mevcut gündemi, sanayicilerin beklentileri ve iş dünyasının rekabet gücünü artıracak kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

RUMELİSİAD ile ortak projeler konuşuldu

Başkan Matlı, Meclis Başkanı Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mutlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ile de bir araya geldi. Görüşmede Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projeler ele alındı.

BAL-GÖÇ'ten nezaket ziyareti

Başkan Matlı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyelerini Oda hizmet binasında ağırladı. Yeni dönem için iyi dileklerin iletildiği ziyarette, Bursa ile Balkanlar arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi gibi konular değerlendirildi.

KIRCAALİSİAD ile iş birliği gündemi

BTSO'yu ziyaret eden bir diğer heyet ise Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) oldu. Dernek Başkanı ve aynı zamanda BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ile KIRCAALİSİAD yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede Başkan Matlı, Meclis Başkanı Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı. Toplantıda iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak proje imkanları konuşuldu.

"Odamızın kapısı tüm paydaşlarımıza her zaman açık"

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Matlı, "Bursa sanayisinin önündeki her meseleyi, sanayicimizin sesini taşıyan kurumlarımızla birlikte ele almak bizim için çok önemli. Rekabet gücümüzü artıracak adımları da ancak bu iş birliğiyle atabiliriz. Balkanlar ise bizim için uzak bir pazar değil akrabalarımızın, dostlarımızın yaşadığı bir coğrafya. Bursa'nın bugünkü üretim gücünde Balkanlardan gelen kuşakların emeği çok büyük, bu şehrin fabrikalarında, çarşılarında, ticaretinde onların alın teri var. İş dünyası örgütlerimizin ve derneklerimizin birikimini Odamızın imkanlarıyla bir araya getirirsek, üyelerimize yeni pazarlar, yeni ortaklıklar ve yeni fırsatlar kazandırabiliriz. Bu görüşmelerde konuştuğumuz her başlığın takipçisi olacağız. Odamızın kapısı tüm paydaşlarımıza her zaman açık" dedi.

Kaynak: İHA
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