BTÜ'de Filistin İçin 10 Günlük Nöbet - Son Dakika
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BTÜ'de Filistin İçin 10 Günlük Nöbet

BTÜ\'de Filistin İçin 10 Günlük Nöbet
05.06.2026 15:59
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Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in saldırılarını protesto ederek 10 gün nöbet tutacak.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), öğrenciler ve akademik-idari personelin katılımıyla İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı protesto edildi. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleşen yürüyüş ve basın açıklamasının ardından öğrenciler kurdukları çadırlarda 10 gün boyunca Filistin için nöbet tutacaklarını duyurdu.

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım boyutundaki saldırılarına ilk gününden itibaren tepkisini düzenlediği çeşitli programlarla dile getiren BTÜ öğrenci toplulukları, Mimar Sinan Yerleşkesi'nde 10 günlük çadır nöbeti başlattı. Öğrenciler nöbet kapsamında protesto yürüyüşü ve basın açıklaması da gerçekleştirdi. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, akademik ve idari personel yer aldı. Öğrenciler adına açıklama yapan BTÜ İnsani Yardım Topluluğu Başkanı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Deniz, "Sadece Filistin için değil, insanlığın ortak vicdanı ve adaletin tecellisi için toplandıklarını belirterek "Buradan açıkça ilan ediyoruz: işgal rejiminin karşısında, Mescid-i Aksa'yı, Gazze'yi ve Filistin'i hiçbir zaman yalnız, çaresiz ve hüsranda bırakmayacağız. Onlar içeride etten birer duvar örmüşken, bizler dışarıda onların sesi, soluğu ve bükülmez bileği olacağız. Bugün burada başlattığımız bu akademik ve toplumsal direniş hareketi, sıradan bir etkinlik değil; zihinlerdeki prangaları parçalayacak bir uyanışın simgesidir" dedi.

"Başlattığımız hareket nihai zafere kadar durmayacak"

Seslerinin yalnızca Kudüs ile sınırlı olmadığını vurgulayan Ömer Faruk Deniz, "Kudüs özgürleşmeden, Doğu Türkistan'ın gözyaşı dinmeyecektir. Yıllardır açık hava hapishanesine çevrilen Gazze prangalarından kurtulmadan, Arakan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Sudan'a dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki sömürü düzeni son bulmayacaktır. Çünkü biliyoruz ki sömürgeci zihniyet, işgal rejimi ve küresel adaletsizlik tek bir merkezden beslenmektedir ve o merkez Kudüs'te kırıldığında, tüm mazlum coğrafyalar hürriyetine kavuşacaktır. Bu başlattığımız hareket, nihai zafere kadar durmayacak olan Son İntifada'nın ayak sesleridir. Akademi dünyasını, sivil toplumu ve her bir ferdi, bu haklı davanın birer neferi olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler 10 günlük çadır nöbetine başladı. Nöbet kapsamında; atölyeler, kitap okuma buluşmaları, yardım kampanyası ve dayanışma çalışmaları ile çeşitli öğrenci faaliyetleri gerçekleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BTÜ'de Filistin İçin 10 Günlük Nöbet - Son Dakika

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