 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bu çay ocağında siyaset, tartışmak ve uyumak yasak - Son Dakika
Üye Girişi

Bu çay ocağında siyaset, tartışmak ve uyumak yasak

Sinop'ta bir çay ocağı işletmecisi, müşterilere siyasi tartışma, küfür etme ve uyuma yasağı getirdi. İşletme sahibi Barış Taş, din, dil, ırk tartışmalarının huzuru bozduğunu belirterek bu kuralları koyduğunu açıkladı. Ayrıca, uyuduğunu düşündüğü bir müşterisinin kalp krizi geçirip öldüğünü öğrenen Taş, uyumayı da yasaklar listesine ekledi. Müşteriler ise bu kurallardan memnun olduklarını ifade etti.

Bu çay ocağında siyaset, tartışmak ve uyumak yasak
04.01.2024 - 23:45,
Abone Ol

Bu çay ocağında siyaset, tartışmak ve uyumak yasak

SİNOP - Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi iş yerinde siyasi tartışma, küfür etme ve uyumayı yasakladı.

Sinop'ta çay ocağı işleten Barış Taş, dükkanına gelen müşterilerine kesin kurallar koydu. Kurallarını duvara astığı kağıtta sıralayan Taş, gelen müşterilere din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladı. Uyuduğunu düşündüğü bir müşterisinin de kalp krizi geçirip vefat ettiğini öğrenen Taş, yasaklar listesine uyumayı da ekledi. Din, dil, ırk tartışmalarının kişilerin arasını açan ve pasajdaki huzuru bozan tartışmalar olduğunu söyleyen Taş, kuralları bunun önüne geçmek için koyduğunu söyledi.

İşletme sahibi Barış Taş, kuralları koyma gerekçelerini açıkladı. Taş, yaptığı açıklamada, "Biz toplum olarak biraz tez canlıyız. Aynı fikirde olsak bile çatışmamız mümkün. Siyaset konusunda olsun başka konularda olsun bunu engellemek için böyle bir yöntem uyguladım. Din konusuna gelince buraya onlarca insan geliyor, hangi kişinin hangi dinden, hangi mezhepten olduğunu bilmiyoruz. Sohbet esnasından ağızdan çıkabilecek herhangi bir yanlış kelime burada münakaşaya sebebiyet verebilir, onun önüne geçmek istedim. Küfür zaten caiz olmayan bir şey ve burası umuma açık bir yer. Burası bir pasaj, buraya genç kızlar geliyor ve aile geliyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir yazı yazmak gereği duydum" dedi.

Uyuyor zannettik kalp krizi geçirmiş

Uyuduğunu zannettikleri bir müşterisinin kalp krizi geçirerek öldüğünü söyleyen Taş, bir daha benzer bir durum yaşamak istemediği için listeye uyumayı da eklemiş. Taş, "Uyumak derseniz daha önce yaşamış olduğum bir olaydan dolayı bunu yazdık. Bir müşterimizi uyuyor zannettik aslında uyumuyormuş kalp krizi geçirip vefat etmiş. Bundan dolayı böyle bir önlem almak zorunda kaldım" diye konuştu.

"İyi bir şey yaptım"

İyi bir şey yaptığını ifade eden Taş, müşterilerinin de durumdan çok memnun olduğunu kaydetti. Taş, "Kanımca iyi bir şey yaptım, otoriter olmak gerekiyor. Ben bu otoriteyi burada sağladığımı düşünüyorum. Hem müşteri bazında olsun hem satış konusunda şimdiye kadar bir şikayet almadım. İnsanlarda memnun çünkü oturduğu zaman ilk gördüğü o yazı ve uyarı kendisini ona göre uyarlayıp edebini, terbiyesini ona göre takınıyor. Buradan çıktıktan sonra ne isterse yapabilir ama burada olmaz çünkü dediğim gibi umuma açık bir yer" ifadelerinde bulundu.

Çay ocağına gelen müşteriler de bu kurallardan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Siyaset, Sinop, Çay, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu çay ocağında siyaset, tartışmak ve uyumak yasak - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:49:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bu çay ocağında siyaset, tartışmak ve uyumak yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement