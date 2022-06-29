Bu düğünde damat yok - Son Dakika
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Bu düğünde damat yok

29.06.2022 10:11
Bu düğünde damat yok

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki özel birey Yasemin Ece Şengül, yıllardır hayalini kurduğu gelinliği kendisi için düzenlenen düğün merasiminde giydi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki özel birey Yasemin Ece Şengül, yıllardır hayalini kurduğu gelinliği kendisi için düzenlenen düğün merasiminde giydi.

Özel birey Yasemin Ece Şengül'ün çocukluğundan beri içerisinde bir uhde kalan gelinlik hayali gerçek oldu. Şengül'ün anne ve babası kızlarının bu hayalini gerçekleştirebilmek için düğün salonu tuttu. Damadı olmayan düğün merasimi ise gerçek düğünleri aratmadı. Düğün öncesinde her detay düşünülerek misafirlere davetiyeleri verildi. Düğün günü ise gelin arabası gerçeğine uygun bir şekilde süslendi. Düğün salonuna gelinliğiyle giren Yasemin Ece Şengül, ilk dansı babasıyla yaptı. Daha sonra düğün pastasını kesen Şengül için takı merasimi de yapıldı. Hayatının en mutlu anlarını yaşayan Şengül, misafirlere düğün çiçeğini atmayı da ihmal etmedi.

"Hep mutlu olmak istiyorum"

Hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Yasemin Ece Şengül, "Ailem benim hep evlenmemi istedi. Ben mutlu olmak için 'Evet' dedim. Ben de mutlu olmak istiyorum. Çünkü çok eğleniyorum, halay çekiyorum, mesela fotoğraf çekiniyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum. Ben mutlu olunca bana 'Çok mutlusun' diyorlar. Ben de daha çok mutlu olmak istiyorum, daha çok eğlenmek istiyorum. Annem ve babamın çok mutlu olmasını istiyorum. Geleceğimi mutluluğuma bağlıyorum. Bir hayalim daha var, araba kullanmak istiyorum, gelinliğimle gezmek istiyorum. Bu mutlu günümde yanımda olanlara da teşekkür ediyorum. Onlar beni çok seviyorlar, beğeniyorlar. Bunları bildikçe daha çok mutlu oluyorum" dedi.

"Kızımın boynu bükük kalmadı"

Yasemin Ece Şengül'ün babası Bilgin Şengül ise "Benim içimde bir burukluktu. Kendisi bildiğiniz gibi engelli bir birey ama çok istiyordu. Her düğünde gelinlerin yanından ayrılmıyordu. Biz de kendisine söz verdik. Durumlarımızı biraz düzeltince düğün yapacağımızı söyledik. O da tam havasına girdi. Gönlünü yapabilmek için sağ olsun eş dostlarımızı da çağırdık. Onlarla birlikte bir eğlence yaptık. Bir gelin babası ne hissediyorsa onu hissediyorum. Kızımın mutluluğunu gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Eş, dostumuz da geldi sağ olsunlar. Kızımın boynunu bükük bırakmadılar" şeklinde konuştu.

"Kızım benim için bir şans"

Kızlarına böyle bir sürpriz hazırlamayı 4-5 senedir düşündüklerini söyleyen anne Bedriye Şengül de, "Ben kızıma söz vermiştim. 'Bir gün sana gelinlik giydireceğim' diye söylemiştim. Çok kiloluydu, 'Sen zayıfladığın zaman ben sana gelinlik giydireceğim' dedim. Bizde babasıyla karar verdik, hayallerini gerçekleştirdik. Eğlenmeleri için arkadaşlarını çağırdık, komşuları ve akrabaları çağırdık. Böyle düğünleri televizyonlarda görüyor, 'Anne bana gelinlik giydir' diyordu. Ben ona gelinlik giydirdim. Çok güzel bir duygu. Allah herkese kısmet etmez bu duyguyu. Bir şehit aileleri bir de böyle çocukların annesi olmak çok gurur verici bir durum. Ben çok mutluyum. Hiç pişman değilim çocuğumun böyle olduğu için. Ece de bizim için bir şans" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu düğünde damat yok - Son Dakika

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