Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - Son Dakika
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Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak

10.04.2022 09:24
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak

Bursa'da bulunan bir köyde 600 yıldır davul çalınmıyor.

Bursa'da bulunan bir köyde 600 yıldır davul çalınmıyor.

Keles ilçesinin Dedeler köyü sakinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor. 1400'lü yıllarda Rumları irşat etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhari Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor. Dedeler sakinleri, Selahaddin Buhari Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhari Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi. - BURSA

Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak

YORUMLAR
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Keles, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - Son Dakika


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