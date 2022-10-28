Gördüğünüz tüm giysi dükkanlarını unutun: Elazığ'daki bu mağazada ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor - Son Dakika
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Gördüğünüz tüm giysi dükkanlarını unutun: Elazığ'daki bu mağazada ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor

28.10.2022 23:14

Gördüğünüz tüm giysi dükkanlarını unutun: Elazığ'daki bu mağazada ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor Elazığ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait kıyafetler uygun fiyattan satılıyor.

Gördüğünüz tüm giysi dükkanlarını unutun: Elazığ'daki bu mağazada ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait kıyafetler uygun fiyattan satılıyor.

Elazığ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada hayatını kaybeden vatandaşların kıyafetleri satılıyor. Ölen vatandaşların yakınları tarafından bu mağazaya bağışlanan kıyafetler, 30 yıldır esnaflık yapan Yılmaz Çağala tarafından satılıyor. Artan kıyafet fiyatlarına nazaran uygun olan elbiselere vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

30 yıldır dükkanda ikinci el kıyafet sattıklarını belirten Yılmaz Çağala, "Bazen vefat edenlerin kıyafetleri durumu iyi olmayanlara veriliyor, o kıyafetler onlara olmayınca getirip bize satıyorlar. Biz de satıyoruz. Vatandaşlardan talep çok. Buradaki bir pantolonun fiyatını 10 ile 20 liraya satıyoruz. Bize en çok vefat edenlerin kıyafetleri geliyor. Onları alıp satıyoruz. Zaten burası gariban yeri, Elazığ'ın ne kadar fakiri varsa buraya geliyor" dedi.

Müşterilerden Hatice Yıkılmaz ise "Geçenlerde de oğluma gömlek almaya gelmiştim. Burada ona beyaz gömlek aldım, beyaz gömlek şart diye bir tane daha aldım. Dışarıda da güzel kazaklar var. Vefat etmiş kişinin veya giyilmiş kıyafetler olsun gelir alır gider" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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